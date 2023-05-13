Bingöllü atlet Abdulmecit Açan, Balkan Dağ Şampiyonası'nda

Siirt'in Eruh ilçesinde yapılan Balkan Dağ Koşusu Elemeleri'nde Türkiye üçüncüsü olan Bingöllü atlet Abdulmecit Açan, Balkan Şampiyonası'na davet edildi.

Bingöl'ün Solhan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcularından Abdulmecit Açan, davet alarak Karadağ'da yapılacak olan Balkan Dağ Şampiyonası için milli takım kampına katıldı. Çocuk yaşta başladığı sporculuk hayatında il ve bölge yarışmalarında dereceler alan Solhanlı atlet Açan, ilk kez aldığı milli davetin mutluluğunu yaşıyor. Milli davet aldıktan sonra ilçede hazırlık yapan Abdulmecit Açan, hazırlıklarını tamamlayarak milli takım kampına katıldı. Açan, 14 Mayıs'ta Karadağ'da düzenlenecek olan Balkan Dağ Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Milli takım kampı öncesinde İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Açan, "9 yıldır Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde antrenmanlarımı yapıyorum. Kulüp ve okul yarışlarında birçok müsabakada yer aldım. Son olarak Eruh ilçesinde düzenlenen yarışmada üçüncü olarak Karadağ'da yapılacak Balkan Dağ Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Kocaeli'de yapılan Dünya Dağ Şampiyonası Elemeleri'nde üçüncü olarak yerimi garantiledim. Düzenli olarak antrenmanlarıma devam ediyorum. 14 Mayısta Karadağ'da düzenlenecek olan Balkan Dağ Şampiyonası antrenmanlarımıza son hız devam ediyoruz. Karadağ'a gitmeden önce son antrenmanlarımı sürdürüyorum" dedi.

Ümit Sekin: "İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız"

9 yıldır Açan'a antrenörlük yapan antrenör Ümit Sekin, "Elazığlıyım. 2013 yılından beri Solhan'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde atletizm antrenörlüğü yapmaktayım. 10 yıl içinde nice çocuklarımızla çok başarılara imza attık. Krosta olsun, yol koşularında olsun, dağ yarışlarında olsun bütün yarışmalarda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Abdulmecit Açan öğrencim 10 yaşından beri benim yanımda. 9 senedir beraber çalışıyoruz. 9 sene sonrasında yeni verim almaya başladık. Siirt'in Eruh ilçesinde yapılan Balkan Dağ Şampiyonası Elemeleri'nde Sporcum Türkiye üçüncü olarak milli takıma katılmaya hak kazandı. 14 Mayıs'ta Karadağ ülkesinde yapılacak Balkan Dağ Şampiyonası'nda mücadelemizi vereceğiz. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Karadağ ülkesinden de iyi bir derece alarak ülkemize büyük bir hizmet vermiş olacağız. Bu başarı hepimiz için bir gururdur" şeklinde konuştu

Uzun bir süreç sonunda bu başarının elde edildiğini belirten Solhan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zülfü Çalışkan ise, "Bu uzun bir çalışmanın sonucu ortaya çıkan bir netice. Bunun hemen akabinde Kocaeli Başiskele'de yapılan Dünya Dağ Şampiyonası Elemeleri'nde de tekrar Türkiye üçüncüsü olan Abdulmecit, inşallah hem Balkan Dağ Şampiyonası'ndan sonra Avrupa ve Dünya Dağ Şampiyonaları'nda da ülkemizi temsil edecek. Uzun bir süreç sonunda bu başarı elde edildi. Her gün hafta içi beş gün hafta sonu iki gün olmak üzere bu gençlerimiz görmüş olduğunuz parkta antrenmanlarına devam ediyorlar. Bu süreçte Belediye Başkanımız sürekli yanımızda kendilerine de teşekkür ediyorum. Kaymakam beye de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL