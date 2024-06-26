Bingöllü 6 Sporcu, Milli Takım Seçmelerine Hazırlanıyor

Hentbolda 14 Yaş Altı Milli Takımı'nın seçmelerine davet edilen Bingöllü 6 sporcu, okul bahçesindeki kilit taşından oluşan sahada ay-yıldızlı formaya kavuşabilmek için mücadele ediyor.

Genç ilçesinde İnönü Ortaokulu'nda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Ünal Kaya sayesinde 3 yıl önce hentbola yönlendirilen sporcular, geçen yıl okul sporlarında Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Sporcular, antrenmanlarını ilçede uygun spor salonunu olmaması nedeniyle Çamlık İlkokulu'nun bahçesindeki kilit taşından oluşan sahada yapıyor.

Müsabakalarda gösterdikleri performansla 6 sporcu, 14 Yaş Altı Milli Takımı'nın seçmelerine dahil edildi.

Bingöllü sporcular, seçmeleri geçerek hayalini kurdukları ay-yıldızlı formayı terletmek istiyor.

Genç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahir Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinde bulunan 6 bin 500 öğrenciyi akademinin yanında sosyal, sportif ve kültürel anlamda desteklediklerini söyledi.

Hentbol alanında çok başarılı öğrencilerinin bulunduğu anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Sadece spor gibi görünse bile aslında buradaki amacımız sokaktan okullarımıza taşımak. Taşıdığımız her öğrenciyi derse paralel olarak sportif anlamda da desteklediğiniz takdirde sanırım doğru yolu bulacağız. Doğru hedeflere ulaşacağız. Öğrencinin sadece öğretmen, doktor, mühendis olması değil bunun yanı sıra mezuniyetiyle birlikte onlara bir branş eklemek istiyoruz. 6 sporcumuzun milli takıma çağırılmaları bizi mutlu etti. Umarım bunun sonucunda milli olarak da çok daha güzel başarılar elde edeceklerdir. Çocuklarımıza güveniyoruz."

"Amacımız çocuğu toplumda sağlıklı bir birey olarak yetiştirmek"

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Ünal Kaya da 2019 yılından bu yana ilçede öğrencileri hentbola yönlendirdiğini belirtti.

İlk kez bu yıl 14 Yaş Altı Milli Takım kampına 6 sporcunun göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kaya, bu sürecin gelişim ve değerlendirme olduğunu kaydetti.

Gelecek vadeden sporcularının olduğunu dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Normalde hentbol salon sporu ama biz antrenmanlarımızı kilit taşlı sahada yapıyoruz. Kendi imkanlarımızla bu süreci götürüyoruz. Sahamızın handikapları çok fazla. Sert zeminde yapılan antrenmanların ilerleyen süreçlerde stres kırıklarına da yol açılabileceğini düşünüyoruz. Fakat bir şekilde bu yola devam etmemiz lazım. Buradaki çocukların yüreğine bir şekilde dokunmamız gerekiyor. Mevsimsel olarak çok sıcak ya da soğuk oluyor. Amacımız çocuğu toplumda sağlıklı bir birey olarak yetiştirmek. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz."

"Spor, kötü alışkanlıklardan beni korudu"

Sporculardan 14 yaşındaki Yusuf Kalabalık da ilçelerine salon yapılmasını talep ederek, "Spor salonu olmadığı için kilit taşlı sahada antreman yapıyoruz. Spor, kötü alışkanlıklardan beni korudu. Çevrem kötü olduğu için spora başladım. Hedefim milli takımda oynamak ve Beşiktaş'a gitmek. Milli takımda forma terletmek, iyi oynamak ve başarılar sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Aydın Konaç (14) ise sporun vücuduna çok iyi geldiğini dile getirerek, sporla öğretmeni Kaya sayesinde tanıştığını belirtti.

Sporla okula daha çok bağlandığını anlatan Konaç, milli takım seçmelerine çağırıldıkları için mutlu olduğunu anlattı.

Seyit İşgör de 3 yıl önce hentbola başladığını kaydederek, "İlk olarak Anadolu Ligi'nde Türkiye birincisi olmak ve ay-yıldızlı formayı giymek istiyorum. Salonumuz olmadığı için kilit taşlı sahada çalışıyoruz. Geçen sene okul sporlarında Türkiye ikincisi, bu yıl da dördüncü olduk. Hedefimiz şimdi yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Türkiye birincisi olmak." diye konuştu.