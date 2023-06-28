Bingöl Yükselen Gençlikspor'un 6 kız oyuncusu milli takım seçmelerine davet edildi

Hentbolda 15 Yaş Altı Milli Takımı'nın seçmelerine davet edilen Bingöl Yükselen Gençlikspor'un 6 kız oyuncusu, ay-yıldızlı forma için mücadele edecek. Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık 4 yıl önce hentbola yönelen kız sporcular, geçen yıl 18 takım içerisinde Türkiye ikincisi olmayı başardı. Müsabakalarda gösterdikleri performansla 6 kız sporcu, Ankara'da yapılacak 15 Yaş Altı Milli Takımı'nın seçmelerine dahil edildi. Bingöllü sporcular, seçmeleri geçerek yıllardır hayalini kurdukları ay-yıldızlı formayı terletmek istiyor.

Hentbolda 15 Yaş Altı Milli Takımı'nın seçmelerine davet edilen Bingöl Yükselen Gençlikspor'un 6 kız oyuncusu, ay-yıldızlı forma için mücadele edecek.

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık 4 yıl önce hentbola yönelen kız sporcular, geçen yıl 18 takım içerisinde Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Müsabakalarda gösterdikleri performansla 6 kız sporcu, Ankara'da yapılacak 15 Yaş Altı Milli Takımı'nın seçmelerine dahil edildi.

Bingöllü sporcular, seçmeleri geçerek yıllardır hayalini kurdukları ay-yıldızlı formayı terletmek istiyor.

Koçinkağ: "İlimizden çok iyi sporcular yetişecektir"

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Zülküf Koçinkağ, AA muhabirine, maddi ve manevi bütün imkanları seferber ederek sporcuların yetişmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Kentteki bütün tesislerin 24 saat esasına göre hizmet verdiğini aktaran Koçinkağ, hentbolun son yıllarda kentte gelişen bir dal olduğunu belirtti.

Hentbola yönelen kızlara gerekli desteği sağladıklarını ifade eden Koçinkağ, 6 sporcunun milli takım seçmelerine çağrılmasının mutluluk ve onur verici bir durum olduğunu kaydetti.

Hentbol antrenörü Emrullah Kaya'nın bu konuda büyük çaba gösterdiğini anlatan Koçinkağ, "Emrullah Kaya, aynı zamanda milli takım teknik ekibine seçildi. İnşallah Ankara'daki kampta milli takımda yer almak için mücadele edecekler. Sporcularımızın, halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. İlimizden çok iyi sporcular yetişecektir. Buna yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaya: "Uzun uğraşlarla milli takım seçmelerinde yer alıyorlar"

Türkiye Hentbol Federasyonu İl Temsilcisi ve antrenör Emrullah Kaya, sporcularını her zaman milli takım seviyesine getirmek için çabaladığını aktardı.

Hentbolda kız takımını ilk kez oluşturduklarını belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın önünde rol model alabilecekleri sporcular olmadığı için Bingöl'de o tabuyu kırabilmek gerçekten çok zordu. Uzun uğraşlarla 15 Yaş Altı Milli Takımı seçmelerinde yer alıyorlar. Milli takımı besleyecek sporcularımızın olduğunu düşünüyorum. İnşallah seçmelerde üstlerine düşeni layıkıyla yerine getirip, ay-yıldızlı formayı giyecekler. Bu çocukların ileri seviyeye gelmeleri, milli takımda daha iyi işler çıkarmaları, Süper Lig'de boy göstermeleri adına kulüpleşmeleri gerekiyor. Bu çocukların kulüpleşmesi için büyüklerimizden ve iş insanlarımızdan destek bekliyoruz."

Milli takım seçmelerinde yer alacak sporculardan 15 yaşındaki Serap Boğatekin, "Uzun süredir bu anı bekliyorduk. İnşallah emeklerimizin karşılığını alabilir ve milli takıma seçiliriz." dedi.

15 yaşındaki Meryem Bozaba da en büyük hayalim milli takıma katılmak olduğunu kaydetti.

Hentbolun yaşamına çok güzel şeyler kattığını, güzel dostluklar edindiğini dile getiren Bozaba, "Eğitimimde de çok güzel katkıları oldu. Bingöl'den çok iyi sporcular çıkmasını istiyoruz. Uluslararası kamplarda ay-yıldızlı formayı terletmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.