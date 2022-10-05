Bingöl spor haberleri: Genç atletler aynı anda koştu Spor Haberleri Bingöl haberleri... Amatör Spor Haftası çerçevesinde gerçekleşen Atletizm Yol Koşusunda genç atletler, Gençlik Merkezi önünden 15 Temmuz Şehitler Meydanına koştu. Amatör Spor Haftası çerçevesinde gerçekleşen Atletizm Yol Koşusunda genç atletler, Gençlik Merkezi önünden 15 Temmuz Şehitler Meydanına koştu. Yurt genelinde 03-09 Ekim tarihlerinde kutlanan Amatör Spor Haftası farklı etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Açılışı coşkulu bir kortej yürüyüşüne sahne olan Amatör Spor Haftasında önceki gün Atletizm Yol Yarışları yapıldı. Gençlik Merkezi önünden başlayan koşu, 15 Temmuz Şehitler Meydanında son buldu. Yarışlara 52 sporcu katıldı. Madalyalar sahibini buldu Yarışma bitiminde dereceye giren sporcular madalyalarla ödüllendirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ın elinden madalyalarını alan atletlere t-shirt hediye edildi. Etkinlikler çerçevesinde hafta boyunca sportif turnuvalar ve gösterilerin devam edeceği bildirildi. PAÜ SKS Basketbol Sahasında Basketbol, Hasan Güngör Spor Salonunda Hentbol, Büyükşehir Belediyesi Albayrak Geleneksel Türk Sporları Kompleksinde Okçuluk, Vali Recep Yazıcıoğlu Atıcılık Poligonunda Atıcılık ve KYK Spor Salonunda Masa Tenisi Turnuvaları amatör spor haftası boyunca sporseverlerle buluşacak. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Atletizm gençlik Spor Haberler

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