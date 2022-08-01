Bingöl spor haberi: Efeler 09 SFK genç file bekçisi Emir'i renklerine bağladı - Haberler

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Bingöl spor haberi: Efeler 09 SFK genç file bekçisi Emir'i renklerine bağladı

Bingöl spor haberi: Efeler 09 SFK genç file bekçisi Emir'i renklerine bağladı

Bingöl haberi: TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü (SFK), yeni sezon transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, TFF 1.Lig ekiplerinden Altınordu FK'dan genç kaleci Emirhan Emir'i renklerine bağladı.

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TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü (SFK), yeni sezon transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, TFF 1.Lig ekiplerinden Altınordu FK'dan genç kaleci Emirhan Emir'i renklerine bağladı.

Altınordu altyapısında tüm kategorilerde forma giyen 19 yaşındaki kaleci Emirhan Emir, kalesini koruduğu İzmir ekibinde U17 Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. U19 Süper Ligi ve U19 Elit Ligi'nde forma giyen başarılı kaleci, 2 sezon önce takımıyla profesyonel sözleşme imzaladı. Bu süreçte A Takım'da birçok kez kadroda yer alan genç file bekçisi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da ter döktü.

Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay, "Yeni sezonda yeşil beyazlı formamızı giyecek olan yeni transferimiz Emirhan Emir'e hoş geldin diyor, efe armamız altında başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Altınordu Futbol Efeler Spor Haberler

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