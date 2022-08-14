Bingöl spor: Genç Milli Judo Takımı, Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi
Bingöl habere göre Genç Milli Judo Takımı, Ekvador'da düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda yarı finale çıktı.
Genç Milli Judo Takımı, Ekvador'da düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda yarı finale çıktı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Guayaquil kentinde devam eden organizasyonda milliler, karma takımlar müsabakasında Gürcistan ile karşılaştı.
Rakibini altın skorda 4-3 yenmeyi başaran Genç Milli Judo Takımı, organizasyonda yarı finale yükseldi.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor