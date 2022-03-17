Bingöl Solhanspor umutlarını sürdürmeyi hedefliyor

BİNGÖL (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde düşme potasında yer alan Bingöl Solhanspor, bu hafta sahasında karşılaşacağı Galatasaray HDI Sigorta maçını kazanarak, ligde kalma umutlarını sürdürmek istiyor.

Başantrenör Aykut Lale, AA muhabirine, matematiksel olarak ligde kalma şanslarının devam ettiğini ve bu şansı değerlendirmek istediklerini söyledi.

Son 3 maçta talihsizlik yaşadıklarını dile getiren Lale, oyuncularının da elinden geleni yaptığını belirtterek, şunları söyledi:

"Galatasaray maçını kazanmak için sahaya çıkacağız. Kalan bütün maçlarımızı kazanmayı hedefliyoruz. Tabii ki mucizelere kaldı iş ama sonuna kadar savaşma taraftarıyım. Çocuklara da onu anlatmaya çalışıyoruz. Yeter ki biz kazanalım. Rakiplerimiz eğer daha fazla galibiyet alıyorsa o zaman düşünelim. Sonuna kadar savaşmak için uğraşıyoruz."

"Halen ligde kalmak için şansımız var"

Pasör çaprazı Ediz Kaan Fırıncıoğlu da ligde kalmak için umutlarının devam ettiğini kaydetti.

Taraftardan takıma inanarak Galatasaray maçında destek vermesini isteyen Fırıncıoğlu, "Burada arma için oynuyoruz. Biz nasıl üzülüyorsak, taraftar da üzülüyor. Sahada kimse kaybetmeyi istemiyor. Kazanmak için elimizden geleni sergiliyoruz. Bundan emin olsunlar." dedi.

Libero Fatih Yörümez de art arda çok kritik maç kaybettiklerini ifade ederek, "Evimizde oynadığımız iki maç elimizden kaçtı. Halen ligde kalmak için şansımız var. Sezonun son maçına kadar elimizden geleni yaparak ligde kalmaya çalışacağız." diye konuştu.