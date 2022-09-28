Bingöl haberleri: Genç horozlar ligin ilk maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

TFF U19 Elit B Ligi 2. Grupta mücadele edecek olan A. Denizlispor, ligin ilk maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.

Yeni sezonda, TFF U19 Elit B Ligi 2. Grupta mücadele edecek olan A. Denizlispor, 1 Ekim 2022 tarihinde karşılaşacağı Adanaspor ile oynanacak maç için hazırlıklarını Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak nezaretinde sürdürüyor. Teknik Sorumlu Kaynak, maçın hazırlıklarını büyük oranda tamamladıklarını belirterek tüm futbol severleri maça davet etti.

Ligin ilk maçına galibiyet parolası ile hazırlanan Genç Horozlarda Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak, lige iyi başlamak istediklerini belirtti. Kaynak, "Yeni sezon hazırlıklarını hemen hemen tamamlamış gibiyiz. İstediğimiz antrenman sayısına da ulaşmış durumdayız. Hem fiziksel hem zihinsel olarak Cumartesi günü sahada hazır olarak bütün oyuncularımız yer alacak. Şu anda her hangi bir sakat oyuncumuz yok. İnşallah Cumartesi tüm oyuncularımız görev verdiğimiz takdirde en iyi şekilde kendilerini ve takımımızı temsil edecekler. Tabi bu arada lig başlıyor ama ben biraz statüye değinmek istiyorum. Statü daha önceki yıllardaki gibi tek devreli lig usulü olacak. Lige katılan tüm takımların katılması şeklinde oynamayacağız bu sene. 20 takımlı bir lig. Onarlı iki grup dokuzardan 18 maç oynayacağız. 4 tane de ilk beşe kalırsak. 4 maç da orada oynama durumumuz olacak" dedi.

"Kulübümüzün borcu 25 milyar TL'ye gelen bir borç yükü görünüyor"

Son zamanlarda gelişen olayların alt yapının önemini bir kez daha ortaya koydu diyen deneyimli çalıştırıcı, "Kulüplerimizin geldiği noktaya bakacak olursak sadece 4 büyük kulübümüzün borcu 25 milyar TL'ye gelen bir borç yükü görünüyor. Alt yapının önemini şimdi daha iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü bir kulübün hayatını idame ettirebilmesi için geliri beş lira iken sürekli 10 lira harcaması kulüplerimizi bu duruma getirdi" dedi.

"Lige iyi başlamak istiyoruz"

Yeşil siyahlı takımın başarılı futbolcusu Oktay Kısaoğlu ise idmanların gayet iyi geçtiğini vurgulayarak, "Ligin başlamasına kısa bir süre kaldı. Lige hazırız. Lige iyi başlamak istiyoruz. Daha sonra da bunu devam ettirme amacındayız. İyi oynayacağımızı düşünüyorum. Sahada ne yaptığını bilen bilinçli bir takımımız var. Bu oyunla bu sene iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Adanaspor geçen sene oynadığımız bir rakip, biliyoruz. Geçen sene rakibimize karşı galibiyet almıştık. Bu senede inşallah alırız. Çekişmeli güzel bir maç olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Denizlispor U19 takımın başarılı futbolcusu Emre Ak da "Bu sezona güzel başladık. Hazırlıklarımızı tamamlamaya yakınız. Önümüzde bir haftalık bir süreç var. Bu süreyi ne iyi şekilde kullanarak maça en hazır şekilde çıkmak istiyoruz. Şu anda tam olarak hazırız diyemem ancak biraz daha hazırlanmamız gerekiyor. Ama yine de en iyi şekilde çıkıp mücadelemizi vereceğiz. Takımımızın her zamanki gibi hedefi birincilik. Devamlı olarak zirve mücadelesi yapabilmek. Aşağısı zaten Denizlispor'a yakışmaz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ