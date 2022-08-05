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Bingöl haberleri! FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası

Bingöl haberleri! FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası

Gelen Bingöl haberlerine göre Türkiye, Sırbistan'da düzenlenen FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nı 16. sırada tamamladı.

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Türkiye, Sırbistan'da düzenlenen FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nı 16. sırada tamamladı.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonada milli takım, klasman maçında Güney Afrika ile karşılaştı.

Rakibine 12-9 yenilen milliler, böylece 16 takımın yer aldığı organizasyonu son sırada bitirdi.

Şampiyonadaki tüm maçlarını kaybeden ay-yıldızlılar, A Grubu'nda Macaristan'a 32-2, İtalya'ya 35-2, Kazakistan'a 14-3, ilk klasman maçında ise Japonya'ya 24-9 mağlup olmuştu.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Sırbistan Belgrad Türkiye Spor Haberler

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