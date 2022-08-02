Bingöl haberleri! FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası Bingöl haberleri... Sırbistan'da düzenlenen FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya'ya 35-2 yenildi. Sırbistan'da düzenlenen FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya'ya 35-2 yenildi. Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonada A Grubu'nda yer alan milli takım, ikinci maçında İtalya ile karşılaştı. İtalya'ya 35-2 mağlup olan Türkiye, üçüncü maçını yarın Kazakistan ile yapacak. Spor AA / Halil İbrahim Avşar Sırbistan Türkiye İtalya Spor Haberler

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