Bingöl haberleri! FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası
Bingöl haberleri... Sırbistan'da düzenlenen FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya'ya 35-2 yenildi.
- Güncelleme:
Sırbistan'da düzenlenen FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya'ya 35-2 yenildi.
Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonada A Grubu'nda yer alan milli takım, ikinci maçında İtalya ile karşılaştı.
İtalya'ya 35-2 mağlup olan Türkiye, üçüncü maçını yarın Kazakistan ile yapacak.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor