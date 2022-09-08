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Bingöl haberleri: Beşiktaş: "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün satın alma opsiyonuyla birlikte 2022-23 sezonu sonuna kadar geçici transferi için...

Spor Haberleri

Bingöl haberleri: Beşiktaş: 'Kulübümüz, profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün satın alma opsiyonuyla birlikte 2022-23 sezonu sonuna kadar geçici transferi için...

Bingöl haberleri: Beşiktaş: "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün satın alma opsiyonuyla birlikte 2022-23 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya varmıştır.

Beşiktaş : "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün satın alma opsiyonuyla birlikte 2022-23 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya varmıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Aytemiz Alanyaspor Tayfur Bingöl Beşiktaş Spor Haberler

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