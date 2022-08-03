Bingöl haberleri! Altay'da 3 genç daha altyapıya döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl haberleri! Altay'da 3 genç daha altyapıya döndü

Bingöl haberleri! Altay'da 3 genç daha altyapıya döndü

Bingöl haberleri: SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın Afyon'da sona eren ikinci etap kampında yer alan 3 genç futbolcu, İzmir'de devam eden çalışmalara dahil edilmeyip altyapıya geri döndü.

 - Güncelleme:

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın Afyon'da sona eren ikinci etap kampında yer alan 3 genç futbolcu, İzmir'de devam eden çalışmalara dahil edilmeyip altyapıya geri döndü. Siyah-beyazlılarda savunma oyuncuları Ali Solmaz ve Salih Oktay ile forvet Ünal Alihan Kavlak, A takım kadrosundan çıkarılıp yeniden U19 takımına dahil edildi. İzmir ekibinin 32 kişilik kadrosunda oyuncu sayısı böylelikle 29'a düştü.

Altay'da ilk etap kampının ardından Ulaş, Semih, Hikmet, Oktay, Emre ve Onur da altyapıya dönmüştü. Toplamda 9 altyapı oyuncusu A takımdan elenmiş oldu.Öte yandan siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Bodrumspor'la seyircili hazırlık maçı için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. GSİM'den yanıt bekleniyor.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Afyon İzmir Altay Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title