Bingöl haberi | Osmangazili genç raket üçüncü oldu Gelen Bingöl haberine göre Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcularından Veysel Taşdemir, Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası'nda göz doldurdu. Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcularından Veysel Taşdemir, Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası'nda göz doldurdu. Taşdemiri turnuvayı üçüncü tamamladı. Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 7 ülkeden toplam 273 sporcunun ter döktüğü müsabakaya Osmangazili Veysel Taşdemir damga vurdu. Dünya ve Avrupa gençler sıralamasına puan veren turnuvada üstün performans sergileyen Taşdemir, rakipleri karşısında üçüncülük kürsüsüne oturdu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gelecek vaat eden genç sporcuyu kutladı. - BURSA İhlas Haber Ajansı / Spor Osmangazi Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Bingöl haberi | Osmangazili genç raket üçüncü oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.