Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl haberi: Genç milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'na Aydın'da hazırlanıyor

Spor Haberleri

Bingöl haberi: Genç milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'na Aydın'da hazırlanıyor

Bingöl haber... Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Arnavutluk'ta düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası'na Aydın'daki kampta hazırlıklarını sürdüren kadın milli haltercilere destek ziyaretinde bulundu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Arnavutluk'ta düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası'na Aydın'daki kampta hazırlıklarını sürdüren kadın milli haltercilere destek ziyaretinde bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı kadın halterciler, 15-25 Ekim tarihlerinde başkent Tiran'da yapılacak şampiyona hazırlıklarını Nazilli'deki kampta sürdürüyor.

Arnavutluk'ta önemli bir organizasyona katılacaklarını dile getiren Talat Ünlü, "Burada bizi misafir eden Nazilli Belediyemize çok teşekkür ederiz. Bize önemli bir katkı sağladılar. Şampiyonaya katılacak sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Talat Ünlü Aydın Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title