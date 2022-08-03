Bingöl haberi | Fethiyespor'a Fenerbahçe'den genç takviye Bingöl haberine göre TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etme çalışmalarını sürdüren Fethiyespor, Fenerbahçe'nin genç golcüsü Burak Özduman'la anlaşma sağladı. TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etme çalışmalarını sürdüren Fethiyespor, Fenerbahçe'nin genç golcüsü Burak Özduman'la anlaşma sağladı. Muğla temsilcisi, daha önce Bursaspor'da da forma giyip halen Fenerbahçe U19 takımında yer alan 18 yaşındaki santrforu kadrosuna kattı. - Fethiye Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Fethiyespor Fenerbahçe Spor Haberler

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