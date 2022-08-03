Bingöl haberi | Fethiyespor'a Fenerbahçe'den genç takviye - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl haberi | Fethiyespor'a Fenerbahçe'den genç takviye

Bingöl haberi | Fethiyespor'a Fenerbahçe'den genç takviye

Bingöl haberine göre TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etme çalışmalarını sürdüren Fethiyespor, Fenerbahçe'nin genç golcüsü Burak Özduman'la anlaşma sağladı.

 - Güncelleme:

TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etme çalışmalarını sürdüren Fethiyespor, Fenerbahçe'nin genç golcüsü Burak Özduman'la anlaşma sağladı. Muğla temsilcisi, daha önce Bursaspor'da da forma giyip halen Fenerbahçe U19 takımında yer alan 18 yaşındaki santrforu kadrosuna kattı.


- Fethiye
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Fethiyespor Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title