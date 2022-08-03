Bingöl haberi... Fenerbahçe, genç oyuncusu Emir Ortakaya'nın sözleşmesini uzattı Bingöl haberi: Fenerbahçe Kulübü, futbol akademisi oyuncularından Emir Ortakaya ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Kulübü, futbol akademisi oyuncularından Emir Ortakaya ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol Akademisi oyuncularından, 18 Yaş Altı Milli Takımı'mızın da formasını giyen Emir Ortakaya'nın sözleşmesi 5 yıl uzatılmıştır." denildi. Fenerbahçe, 2004 doğumlu Emir Ortakaya'yı, sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye kiralamıştı. Spor AA / Süha Gür Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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