Bingöl haberi... Fenerbahçe, genç oyuncusu Emir Ortakaya'nın sözleşmesini uzattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl haberi... Fenerbahçe, genç oyuncusu Emir Ortakaya'nın sözleşmesini uzattı

Bingöl haberi... Fenerbahçe, genç oyuncusu Emir Ortakaya'nın sözleşmesini uzattı

Bingöl haberi: Fenerbahçe Kulübü, futbol akademisi oyuncularından Emir Ortakaya ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

 - Güncelleme:

Fenerbahçe Kulübü, futbol akademisi oyuncularından Emir Ortakaya ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol Akademisi oyuncularından, 18 Yaş Altı Milli Takımı'mızın da formasını giyen Emir Ortakaya'nın sözleşmesi 5 yıl uzatılmıştır." denildi.

Fenerbahçe, 2004 doğumlu Emir Ortakaya'yı, sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye kiralamıştı.

AA / Süha Gür - Spor

Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title