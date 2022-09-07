Bingöl haberi... Bingöl'den Bocce Dünya Şampiyonası'na 3 kadın sporcu

Bingöl Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Rukiye Varol, 9-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bocce rafta tek kadınlar disiplininde altın madalya kazanmıştı. Varol'un yetiştirdiği Medine Kaya ve Şevval Akçanlı ise Dünya Bocce Şampiyonası gençler kategorisinde İtalya'nın Roma kentinde Türkiye'yi temsil edecek.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bocce rafta tek kadınlar disiplininde altın madalya kazanan Bingöl Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Beden Eğitim Öğretmeni Rukiye Varol, Mersin'de düzenlenecek olan Bocce Dünya Şampiyonası Büyükler kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek. Öğrencilerine de sporu sevdiren ve 2 öğrencisini milli takıma kazandıran Varol kendisi gibi gençler kategorisinde İtalya'nın Roma şehrinde düzenlenecek olan Bocce Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan öğrencileri ile çalıştığı okulun spor salonunda her gün idman yapıyor.

Rukiye Varol: "Bize çok destek verdiler"

"Lise yıllarından bu yana Bocce branşı ile ilgileniyorum" diyen Rukiye Varol, Cumhuriyet kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde beden eğitimi öğretmeni olduğunu söyledi. Varol, "Yıllardır da bocce branşında milli sporcular kazandırdık. Konya'da yapılan son İslami Dayanışma Oyunları'nda ülkemi başarıyla temsil ederek şampiyon oldum ve bunun devamında kendi yetiştirdiğim sporcularım daha 1.5 yıl olmasına rağmen Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. İtalya'nın Roma kentinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası Gençler kategorisinde ülkemizi temsil edecekler. Aynı zamanda ben de büyükler kategorisinde Mersin'de yapılacak olan Bocce Dünya Şampiyonası'nda ülkemi temsil edeceğim. Bu branşta çalışmalarımıza devam ediyoruz. Haftanın 5 günü aralıksız sıkı şekilde antrenmanlar yapıyoruz. Bingöl'den de bu anlamda bize çok destek verdiler. Biz en iyi şekilde Bingöl'ü, Türkiye'yi temsil edeceğimize inanıyoruz. Öğrencilerimden derece geleceğini büyük bir umutla bekliyorum. Aynı zamanda kendi hedefimde benim yine Dünya Şampiyonasına şampiyon olmak. İnşallah başaracağımıza inanıyoruz. Kız öğrencileri yetiştirip böyle başarılar kazandırmak, kız öğrenciler için kızlar için kadınlar için bence yapılamayacak bir şey değil. Öğrencilerinizi bu anlamda spora kesinlikle katılmalarını bekliyoruz, istiyoruz. Kakın ki Dünya Şampiyonası'na bile gidebiliyorsa kadınlar demek ki Bingöl'den de çok güzel başarılar çıkabiliyor. Yeter ki inanmak ve bunun için çalışmak gerekiyor" dedi.

Şevval Akçanlı: "Kendime göre bir spor dalı arıyordum, Rukiye hoca benim önüme bocceyi çıkardı"

İtalya'nın Roma şehrinde 19-25 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Dünya Bocce Raffa Şampiyonası'na gençler kategorisinde katılacak olan Şevval Akçanlı, bocce sporu ile öğretmeni sayesinde tanıştığını ifade etti. Akçanlı, "Antrenmanları burada yapıyorum. Bocceye 1 yıl önce başladım. Rukiye hocanın tavsiyeleriyle başladım. Ben sporu normalde çok severim ama kendime göre bir spor dalı arıyordum o da benim önüme bocceyi çıkardı, iyi ki de çıkardı. Gerçekten çok severek yaptım, bırakmayı da düşünmüyorum. Hayatımı böyle ilerletmeyi düşünüyorum. İlk senem de Türkiye Şampiyonası'na gittim, Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettik ve milli takıma hak kazandık. Daha sonra haftanın her günü çalışarak milli takıma hazırlandık, orada da çok şükür gidip birinci olduk. Böylece Dünya Bocce Rafa Şampiyonası'na gençler kategorisinde İtalya'nın Roma şehrinde 19-25 Eylül'de yapılacak olan Raffa Şampiyonası'na hak kazandık. Çok mutluyum, gururluyum, ülkemi bu şekilde temsil edeceğim. İnşallah orada da Dünya şampiyonluğunu alıp ülkeme öyle döneceğim" diye konuştu.

"Ailem istemiyordu"

Bocce sporuna ilk başladığında sıkıntılar çektiğini belirten Akçanlı açıklamalarında şöyle devam etti:

"Gerçekten kadınlar için spor biraz daha önleri kapalı, özellikle doğu tarafında olanlar için. Ben de bu zorluklardan çektim, ailem istemiyordu başta ama şu an bu başarıları elde edince onlar da benim arkamda durmaya başladı. O yüzden vazgeçmeyin, hangi dalda ilerlemek istiyorsanız o sporla devam edin, mutlaka karşılığını alacaksınız."

İtalya'nın Roma şehrinde 19-25 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Dünya Bocce Şampiyonası'n gençler kategorisinde Şevval Akçanlı ile birlikte katılacak olan bir diğer milli sporcu Medine Kaya ise Roma'dan başarı elde ederek dönmek istedikleri söyledi. Kaya, "Bir yılda Türkiye üçüncüsü olduk. Milli Takım seçmelerine hak kazandık ve orada da Türkiye şampiyonu olduk. Ülkemizi temsil etmeye Roma'ya gitmeye hak kazandık. Ülkemi en iyi en iyi şekilde orada temsil edeceğime inanıyorum ve bunun içinde her gün çalışmalara devam ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaya, bocce sporuna ilk başladığı zaman çok bilindik bir spor olmadığı için ailesinin kendisine çok destek vermediğini ancak sonradan başarılar kazanmaya başlaması ile birlikte ailesinin de desteğini görmeye başladığını sözlerine ekledi. - BİNGÖL