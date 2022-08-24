Bingöl haber: Tren kazasında ayağını kaybeden futbolcu Eren, Ampute Genç Milli Takımı'na seçildi

Gelen Bingöl haberlerine göre Amasya'da lokomotifin çarpması sonucu sağ ayağı kesilen, daha sonra protez bacak takılan 15 yaşındaki futbolcu Eren Bulut, Ampute Genç Milli Takımı'na seçildi.

Amasya'da lokomotifin çarpması sonucu sağ ayağı kesilen, daha sonra protez bacak takılan 15 yaşındaki futbolcu Eren Bulut, Ampute Genç Milli Takımı'na seçildi.

Kurşunlu Mahallesi'nde 14 Ocak'ta rayların bulunduğu alandan karşıya geçmeye çalışırken lokomotifin çarpması sonucu yaralanan ve ameliyatla sağ ayağı diz altından kesilen Amasya İl Özel İdare Spor Kulübü oyuncusu Eren Bulut, Ankara'da özel bir ortopedi merkezinde takılan protez bacakla yeni bir hayata adım attı.

Protez bacağıyla antrenman yapmaya başlayan ve Ampute Milli Takımı'na katılma hayali kuran Eren'in isteği gerçek oldu.

Ankara'daki bazı ampute takımların tekliflerini de değerlendiren Eren Bulut, antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. Günde 2 saat çalışma yapan Bulut, koşu, parkur ve ayak tenisi ile antrenmanını tamamlıyor.

Eren Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 ay önce tren kazası geçirdiğini, öncesinde futbol oynarken hedefleri bulunduğunu söyledi.

Protez bacak takıldıktan sonra Ampute futbolla tanıştığını anlatan Eren, "Ampute futbolda ilerleme kaydettim. Bu ayın 27'sinde Genç Milli Takım kampı var, oraya davet edildim. Gürcistan'da Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun yaptığı bir etkinliğe katıldım. Orada etkinlikler sonucunda Genç Milli Takımına çağrıldım. Çok mutluyum. Sıradaki hedefim Ampute A Milli Takımı." ifadelerini kullandı.

"Kulüplerden gelen teklifleri değerlendiriyor"

Antrenörü Rasim Tufanoğlu ise kaza sürecinde Eren'e destek olan herkese teşekkür ederek, "Eren için Ampute Milli Takım hedefti. Ampute Milli Takıma gidebilmesi için de Eren'in iyileşmesi gerekiyordu." dedi.

Eren Bulut'un iyileşmesinin ardından gösterdiği başarıdan dolayı Aksaray'da yapılacak milli takım kampına çağrıldığını belirten Tufanoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah orada da güzel bir sonuç alır. Bu arada kulüplerden de teklifler var. Kulüplerden gelen teklifleri değerlendiriyor. Ankara'daki kulüpler bunlar. Okulu, kaydı oraya alınacak. Şu anda o aşamada. İnşallah Eren, Amasya'mızın yüzü olacak, Amasya'mızın ismini her yerde tanıtacak. Güzel bir sonuç elde edeceğiz."