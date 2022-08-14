Bingöl haber... Genç okçular, İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Bingöl haberleri: Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası İngiltere'nin Lilleshall kentinde gerçekleştirilecek. Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası İngiltere'nin Lilleshall kentinde gerçekleştirilecek. Sıralama atışları 16 Ağustos'ta yapılacak organizasyon, 21 ve 18 yaş altı kategorilerinde düzenlenecek. Şampiyonada 22 milli okçu madalya mücadelesi verecek. Organizasyon, 20 Ağustos Cumartesi günü sona erecek. Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek milli sporcular şöyle: 21 yaş altı Klasik yay erkekler: Mustafa Buğrahan Çoban, Efe Gürkan Maraş Klasik yay kadınlar: Ezgi Başaran, Fatma Maraşlı Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Toprak Efe Çoban, Yakup Yıldız Makaralı yay kadınlar: Hazal Burun, Songül Lök, İpek Tomruk 18 yaş altı Klasik yay erkekler: Berkay Akkoyun, Mustafa Özdemir, Kutay Tek Klasik yay kadınlar: Defne Derebaşı, Elif Berra Gökkır, Sıla Özdemir Makaralı yay erkekler: Yunus Emre Arslan, Yusuf Bahadır Eryılmaz, Eren Kırca Makaralı yay kadınlar: Hatice Efdal Köse, Irmak Yüksel, Begüm Yuva Spor AA / Halil İbrahim Avşar Kahramanmaraş England Spor Haberler

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