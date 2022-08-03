Bingöl haber | FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası Bingöl haberleri: Sırbistan'da düzenlenen FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, Kazakistan'a 14-3 yenildi. Sırbistan'da düzenlenen FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, Kazakistan'a 14-3 yenildi. Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonada milli takım, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kazakistan ile karşılaştı. Rakibine 14-3 mağlup olan milliler, böylece grupta oynadığı tüm maçları kaybetti. Türkiye, şampiyonada Macaristan'a 32-2, İtalya'ya da 35-2 yenilmişti. Spor AA / Halil İbrahim Avşar Kazakistan Sırbistan Türkiye Spor Haberler

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