Bingöl haber | FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası
Bingöl haberleri: Sırbistan'da düzenlenen FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, Kazakistan'a 14-3 yenildi.
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Sırbistan'da düzenlenen FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, Kazakistan'a 14-3 yenildi.
Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonada milli takım, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kazakistan ile karşılaştı.
Rakibine 14-3 mağlup olan milliler, böylece grupta oynadığı tüm maçları kaybetti.
Türkiye, şampiyonada Macaristan'a 32-2, İtalya'ya da 35-2 yenilmişti.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor