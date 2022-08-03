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Bingöl haber | FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası

Bingöl haber | FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası

Bingöl haberleri: Sırbistan'da düzenlenen FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, Kazakistan'a 14-3 yenildi.

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Sırbistan'da düzenlenen FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, Kazakistan'a 14-3 yenildi.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonada milli takım, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kazakistan ile karşılaştı.

Rakibine 14-3 mağlup olan milliler, böylece grupta oynadığı tüm maçları kaybetti.

Türkiye, şampiyonada Macaristan'a 32-2, İtalya'ya da 35-2 yenilmişti.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Kazakistan Sırbistan Türkiye Spor Haberler

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