Bingöl haber... FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası Bingöl spor haberi: Sırbistan'da düzenlenen FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası başladı. Sırbistan'da düzenlenen FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası başladı. Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonada milli takım, ilk maçında Macaristan'a 32-2 mağlup oldu. Türkiye, organizasyonda Kazakistan, İtalya ve Macaristan ile A Grubu'nda yer alıyor. Spor AA / Halil İbrahim Avşar Macaristan Sırbistan Belgrad Türkiye Spor Haberler

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