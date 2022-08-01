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Bingöl haber... FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası

Bingöl haber... FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası

Bingöl spor haberi: Sırbistan'da düzenlenen FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası başladı.

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Sırbistan'da düzenlenen FINA Genç Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası başladı.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonada milli takım, ilk maçında Macaristan'a 32-2 mağlup oldu.

Türkiye, organizasyonda Kazakistan, İtalya ve Macaristan ile A Grubu'nda yer alıyor.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Macaristan Sırbistan Belgrad Türkiye Spor Haberler

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