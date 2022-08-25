Bingöl haber... Didimli genç sporculara tişört sürprizi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Aydın'da yürütülen GSB Spor Okulları, 21 farklı branşı ile gençlere sporu sevdirmeye devam ederken, Didim'de spor okulu öğrencisi genç sporculara tişört dağıtıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları yaz döneminde faaliyetlerine hız kesmeden sürdürüyor. Aydın'da da 21 farklı branşta verilen eğitimler uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilirken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 17 ilçede düzenlenen 5-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin bilişsel ve sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sportif kurslar verilmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Didim ilçesinde spor okullarına gelen genç sporcular da voleyboldan basketbola kadar birçok spor branşında eğitimlerini alırken, Didim Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından sporculara tişört sürprizi yapıldı. Genç sporcuların antrenmanlarına katılan Didim Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk Kurucu, yaz okulu tişörtlerini öğrencilere dağıttı.

Yaz aylarında öğrencilerin spor okullarında eğlenceli vakit geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Kurucu; "Yaz ayında hareketli olmaya devam. GSB Spor Okulları'nda farklı branşlarda devam eden ücretsiz eğitimlerimiz ile gelecek nesillerimiz eğlenceli ve verimli vakit geçirmeye devam ediyorlar. Bizler de sporcularımızın bu mutlu ve eğlenceli antrenmanlarına ortak olduk. Yaz Okulu tişörtlerimizi dağıttık. Desteklerinden dolayı sponsorlarımıza da teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN