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Bingöl haber: Başkan Söğüt'ten genç tenisçiye: "Seni Grand Slamlerde de kupa kaldırırken görmek isteriz"

Bingöl haber: Başkan Söğüt'ten genç tenisçiye: 'Seni Grand Slamlerde de kupa kaldırırken görmek isteriz'

Bingöl spor haberi... Körfezli Defne Akçay, son 4 ayda Türkiye ve Avrupa'da katıldığı 6 tenis turnuvasından da madalya ile döndü.

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Körfezli Defne Akçay, son 4 ayda Türkiye ve Avrupa'da katıldığı 6 tenis turnuvasından da madalya ile döndü. Akçay'ı ağırlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bunlar daha başlangıç, seni Grand Slamlerde de kupa kaldırırken görmek isteriz" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, son 4 ayda Türkiye ve Avrupa'da katıldığı 6 tenis turnuvasından da madalya ile dönen Defne Akçay'ı makamında ağırlayıp tebrik etti. Henüz öğrenci olan Defne, katıldığı son 6 turnuvada 3 birincilik ve 3 ikincilik madalyası aldığını belirtti.

"Seni Grand Slamlerde de kupa kaldırırken görmek isteriz"

Başkan Şener Söğüt Defne'yi tebrik ederek, "Hem kendi yaş grubunda hem de bir üst yaş gurubunda elde ettiğin başarı, bizleri de mutlu etti. Seni tebrik ediyorum. Tabi daha bunlar başlangıç. Seni Grand Slamlerde de kupa kaldırırken görmek isteriz" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Şener Söğüt Türkiye Körfez Tenis Spor Haberler

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