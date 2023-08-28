Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı erkek yurdu yıkılacak
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Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı erkek yurdu, idari bina, lojman ve sosyal tesisin yıkımı için ihale yapılacak.
Bingöl Gençlik ve Spor İI Müdürlüğüne bağlı Bingöl erkek yurdu idari bina, lojman ve sosyal tesisin yıkımı yapılacak.
Bingöl Gençlik ve Spor İI Müdürlüğüne bağlı 500 kişilik erkek yurt müdürlüğü, idari bina, lojman ve sosyal tesis 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince ihale edilerek hurda karşılığı yıkılacak. İhale 5 Eylül 2023 Salı günü saat 10.30'da Bingöl Gençlik ve Spor Müdürlüğü idari binası toplantı salonunda yapılacak.
Bina 1 Mayıs 2003 yılında merkez üssü Bingöl merkez olan 6.4 büyüklüğündeki depremde hasar almış ve boşaltılmıştı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor