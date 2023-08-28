Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı erkek yurdu yıkılacak

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı erkek yurdu, idari bina, lojman ve sosyal tesisin yıkımı için ihale yapılacak.