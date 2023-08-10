Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 56 amatör spor kulübüne malzeme desteği verdi

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kentte faaliyet yürüten 56 amatör spor kulübüne spor malzemesi desteği verdi. Malzemeler, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ve Bingöl Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ali Ekber Alimoğlu'nun katılımıyla kulüplere teslim edildi.