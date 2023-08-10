Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 56 amatör spor kulübüne malzeme desteği verdi
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Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kentte faaliyet yürüten 56 amatör spor kulübüne spor malzemesi desteği verdi. Malzemeler, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ve Bingöl Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ali Ekber Alimoğlu'nun katılımıyla kulüplere teslim edildi.
Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kentte faaliyet yürüten 56 amatör spor kulübüne spor malzemesi desteği verdi.
Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ve Bingöl Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ali Ekber Alimoğlu'nun katılımlarıyla, Amatör Spor kulüplerine malzeme desteği verildi. Kentte sporun geliştirilmesi amacıyla 56 spor kulübüne, yağmurluk, forma, antrenman yeleği ve çantadan oluşan malzemeler kulüplere teslim edildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor