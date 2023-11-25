Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi Yeni Sezon İçin Gün Sayıyor

Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı ve ziyaretçi sayısını artırmayı hedefliyor.

Her yıl 150 binin üzerinde misafir ağırlayan, ilkbahara kadar kayak yapılabilen Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi yeni sezona başlamak için gün sayıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen kayak merkezleri arasında yer alan; il merkezine 34, Bingöl Havalimanı'na 45 kilometre mesafede bulunan kayak merkezinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen bakım ve yenileme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Devlet yatırımı olarak yapılan 2 bin 500 rakımdaki Hesarek Kayak Merkezi'nin 70 kişilik tesisi ile telesiyej ve teleski bölümlerinde de çalışma yapıldı.

Valilik, Belediye ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl kayak merkezinde etkinlikler de düzenlenecek.

Her yıl 150 binden fazla kayakseveri ağırlayan merkezde, bu sezon ziyaretçi sayısının 200 bini bulması hedefleniyor.

Amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği farklı uzunluklarda 3 pisti bulunan kayak merkezi, pistleri, teleski, telesiyej ve babylift mekanik sistemleriyle keyifli, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kontrolünde ise güvenli zaman imkanı sunuyor.

Mevsimin ilk karının yağdığı merkezde, kar seviyesinin yeterli seviyeye ulaşmasının ardından sezon açılışı yapılacak.

Bu yıl sezonun erken açılması bekleniyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, AA muhabirine, tüm tesiste bakım ve onarım çalışması yürüttüklerini, çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

Hesarek Kayak Merkezi'nin 20 Ocak'ta açıldığını anımsatan Loğoğlu, nisan ayına kadar sezonun sürdüğü belirtti.

Sezonu daha erken açmayı ümit ettiklerini dile getiren Loğoğlu, Batman'dan, Diyarbakır'dan, Tunceli'den, Şırnak'tan, hatta Erzurum'dan gelecek kayakseverleri bir an önce merkezde ağırlamak istediklerini bildirdi.

Tesisin yan tarafında yeni bir hizmet binasının daha olduğunu anlatan Loğoğlu, içerisinde kayak, giyinme, soyunma odaları, mescitler ve lavaboların bulunduğunu kaydetti.

"Ziyaretçi sayımızı 200 bin bandına çekmek istiyoruz"

"İsviçre'den Bingöl'e gelen bir heyet dünyada hiçbir yerde olmayan kar kristallerinin Hesarek Kayak Merkezi'nde yağdığını söylediler. Dolayısıyla tüm Türkiye'deki kayakseverler de merkezimizdeki o kar kristallerinin ne kadar önemli olduğunu biliyor." ifadelerini kullanan Loğoğlu, kayak merkezinde misafirleri ağırlamayı beklediklerini dile getirdi.

Loğoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizi diğer kayak merkezlerinden ayıran en büyük özelliğimiz şu; sezon çok erken başlıyor ve bazı dönemlerde 30 Nisan'a kadar devam ediyor. Sezonun aralık ayıyla birlikte açılmasını, nisan ayının sonuna kadar da devam etmesini istiyoruz. Bu yıl ümit ediyoruz ki sezon uzun sürer. Bu yıl yapacağımız etkinliklerle ziyaretçi sayımızı 200 bin bandına çekmek istiyoruz."