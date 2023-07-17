Bingöl'de Çocuklar İçin Futbol Kursu Başlatıldı

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından çocuklar için futbol kursu başlatıldı. Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hayata geçirilen 'Sen Yeter ki Umut Ol' projesiyle çocuklara yönelik futbol kursu açıldı. Kursa katılan öğrencilere forma, spor ayakkabı, çorap, tozluk, antrenman yeleği, sporcu çantası ile antrenmanlarda kullanmak üzere 5 futbol topu hediye edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce görevlendirilen antrenörler eşliğinde, haftada üç gün verilecek kurs, 64 saat eğitimi içeriyor. Proje kapsamında düzenlenen kurs ile hiçbir sosyal ve kültürel faaliyete katılma imkanı bulamayan çocuk ve gençlerin kaynaşması, sosyal hayata kazandırılması, ailelerine ve topluma faydalı bireyler olmalarının yanı sıra, vatanını, milletini ve bayrağını seven, ahlaklı, spor kültürü oluşmuş lisanslı sporcular ve gençler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.