Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada 150 kilo esrar, 44 kilo kubar ve 3 milyon 325 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

- Bingöl'de 3 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi

BİNGÖL - Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arazide yapılan aramada 150 kilo esrar, 44 kilo kubar ve 3 milyon 325 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ile mücadele ve istihbari çalışmalar kapsamında Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında icra edilen arazi aramasında 150 kilo toz esrar maddesi, 44 kilo kubar esrar maddesi ve 3 milyon 325 bin 468 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir" denildi.