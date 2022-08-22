Bin 500 sporcu yüzme öğreniyor Spor Haberleri Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi dahilinde antrenmanlar devam ediyor. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi dahilinde antrenmanlar devam ediyor. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yüzme İl Temsilciliği koordinesinde Sivas Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi dahilinde haftanın 6 günü yüzme idmanları sürüyor. 3 kadın, 6 erkek antrenör eşliğinde toplamda bin 500 sporcunun katılımı ile devam eden yüzme antrenmanlarında sporcular yüzme tekniklerini öğreniyor. Proje sonunda yüzme eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifika verilecek. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor gençlik Sivas Spor Haberler

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