Bilge Kağan Kanlı ve Tuğrulhan Erdemir çeyrek finale yükseldi

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında Bilge Kağan Kanlı ve Tuğrulhan Erdemir, çeyrek finale yükseldi. Erkekler 63.5 kiloda Bilge Kağan, Kosovalı rakibi Shpetim Bajoku'yu, 71 kiloda ise Tuğrulhan, Moldova'dan Davron Bozorov'u eleyerek çeyrek final bileti aldı. Erkekler +92 kiloda Uğur Aydemir ise Azerbaycan'dan Mahammad Abdullayev'e yenilerek elendi. Boksta müsabakalar yarın devam edecek.