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Biletler Başkan Atay'dan, destek taraftardan

Biletler Başkan Atay'dan, destek taraftardan

Spor Haberleri

Efeler 09 Spor Futbol Kulübü (SFK) Cuma günü play-off 1. tur müsabakasının biletlerini Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın satın aldığını ve maçın taraftarlara ücretsiz olduğunu duyurdu.

Efeler 09 Spor Futbol Kulübü (SFK) Cuma günü play-off 1. tur müsabakasının biletlerini Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın satın aldığını ve maçın taraftarlara ücretsiz olduğunu duyurdu.

TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele eden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü play-off 1. tur maçında 26 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da Artvin Hopaspor ile karşılaşacak. Aydın Adnan Menderes Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakanın biletlerini Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay satın aldı.

Efeler 09 SFK'dan yapılan açıklamada, "Cuma günü saat 16.00'da Adnan Menderes Stadı'nda Artvin Hopaspor ile oynanacak olan play-off 1. tur müsabakasının tüm biletlerini satın alan Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a teşekkür eder, saygı ve sevgilerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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