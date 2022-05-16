Bilek Güreşi Gençler (B) Türkiye Şampiyonası Karabük'te başladı - Haberler

KARABÜK (İHA) - Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Bilek Güreşi Gençler (B) Türkiye Şampiyonası müsabakaları Karabük'te başladı.

16-17 Mayıs tarihlerinde Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Bilek Güreşi Gençler (B) Türkiye Birinciliği müsabakaları açılış seremonisi ile başladı. Organizasyona 70 ilden sporcu, antrenör ve idareci olmak üzere 400 kişi katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan organizasyonda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, Okul Sporları Bilek Güreşleri Türkiye Birinciliği müsabakaları dolayısıyla 70 farklı ilden sporcu, antrenör ve idareci olmak üzere 400 kişiyi misafir ettiklerini belirtti.

2022 yılında hem federasyon faaliyetlerine hem okul müsabakalarına hem de Analig müsabakalarına ev sahipliğini yaptıklarını kaydeden Güven, Karabük'ün spor şehri olma yolunda ilerlediğini kaydetti. Bilek güreşi müsabakalarının ardından farklı branşlardaki organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, pandemi süresi boyunca öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinden biraz geri kaldıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Öğrencilerimize her türlü desteği vermeye çalıştık ama en çok eksiklik hissettiğimiz çocuklarımızın sosyo kültürel, sportif faaliyetlerimiz. Çocuklarımızın hayata hazırlanmasında sporun önemli bir işlevi olduğunu düşünüyoruz."

İlk gün gerçekleşen müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Güven ve Akbaş tarafından verilirken şampiyona yarın oynanacak müsabakalarla sona erecek. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Spor