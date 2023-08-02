Bilecikspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Recai Çoban İstifa Etti

1969 Bilecikspor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Recai Çoban, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Çoban, transfer sürecinde kendilerine danışılmadığı için istifa ettiğini belirtti.

1969 Bilecikspor Kulübü Yönetim Kkurulu üyesi Recai Çoban görevinden istifa ettiğini açıkladı.

14 Temmuz günü 1969 Bilecikspor Kulübü'nün yeni yönetimi, gerçekleştirilen olağanüstü kongrenin ardından belirlenirken, 18 yönetim listesinden Recai Çoban istifa ettiğini açıkladı. Çoban, sezon öncesi yapılan transferde yönetimde yer alan belli isimlerin karar verdiğini, kendilerine hiç bir şey sorulmadığı nedeniyle görevinden istifa ettiğini söyledi. - BİLECİK