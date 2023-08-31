Bilecikspor Kulübü Başkan Yardımcısı İstifa Etti
Bilecikspor Kulübü Başkan Yardımcısı Kazım Yağmur, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yağmur, takıma desteklerini sürdüreceğini belirtti.
Bilecik spor Kulübü Başkan Yardımcısı olan iş insanı Kazım Yağmur görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Açıklamasında, takıma tüm desteklerini devam ettireceğini belirten Kazım Yağmur "Gördüğüm lüzum üzere bugün itibari ile Bilecik Spor Başkan Yardımcılığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bundan sonraki süreçte Bilecik spor ve diğer spor dallarında maddi manevi desteklerimiz devam edecektir. Önümüzdeki süreçte kıymetli yönetime başarılar diliyorum. Her zaman yanlarında olacağımı belirtiyorum" sözlerinde bulundu. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor