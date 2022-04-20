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Bilecikspor Kadın Futbol Takımı rakibine gol oldu yağdı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bilecikspor Kadın Futbol Takımı rakibine gol oldu yağdı

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig D Grubu'nda mücadele eden Bilecikspor Kadın Futbol Takımı, kendi sahasında farklı kazandı.

BURSA (İHA) - Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig D Grubu'nda mücadele eden Bilecikspor Kadın Futbol Takımı, kendi sahasında farklı kazandı.

İstasyon Sentetik Saha'da oynanan Türkiye Futbol Federasyonu Bayanlar 3. Lig D Grubu 4'üncü hafta müsabakasında, grup lideri Bilecikspor Kadın Futbol Takımı kendi saha ve seyircisi önünde Bursa temsilcisi Çimen Spor'u 13-0 mağlup etti. Maça iyi başlayan Bilecikspor, 2'nci dakikada Sümeyra Kılınç, 8 ve 15'inci dakikalarında İrem Durmuş'un golleriyle 3-0 öne geçti. Maçın 22'nci dakikasında Canan Bakaç, 36'ncı dakikasında Arife Dinar ve 43'üncü dakikasında Özlem Aktaş'ın golleriyle devreyi 6-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da iyi başlayan Bileciksporlu oyuncular; 46'ncı dakikada Özlem Aktaş, 49'uncu dakikada Elçin Aşık, 57'nci dakikada Arife Dinar'ın golleriyle durumu 9-0'a getirdi. Maçın 60'ıncı dakikasında Canan Bakaç, 70'inci dakikasında İlayda Pınar, 79'uncu dakikada Seda Yılmaz ve son olarak da 85'inci dakikada İlayda Pınar golleriyle durum 13-0'a geldi. Bilecikspor Kadın Futbol Takımı, ligde oynadığı 5 maçta 5 galibiyet alarak, puanını 15'e çıkardı. Ligde 5 haftada 49 gol atan Bilecikspor, kalesinde sadece 1 gol gördü. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Arife, Bursa, Spor, Haberler

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