Bilecikspor kadın futbol takımı oyuncuları kahvaltıda moral depoladı - Haberler

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Bilecikspor kadın futbol takımı oyuncuları kahvaltıda moral depoladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bilecikspor kadın futbol takımı oyuncuları kahvaltıda moral depoladı

Bilecikspor kadın futbol takımı oyuncuları, Ağaköyspor maçı öncesi Bilecik Kent Konseyi tarafından verilen kahvaltıda moral depoladı.

BİLECİK (İHA) - Bilecikspor kadın futbol takımı oyuncuları, Ağaköyspor maçı öncesi Bilecik Kent Konseyi tarafından verilen kahvaltıda moral depoladı.

Bilecikspor kadın futbol takımı, 3. Lig D grubu ikinci haftasında Ağaköyspor takımıyla oynanacak müsabaka öncesi Bilecik Kent Konseyi, tarafından organize edilen kahvaltı programına katıldı. Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen'in katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda futbolcular ve teknik heyet keyifli ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, "Ben kadın takımımıza güveniyorum. İnşallah sezon sonu hak ettiği yerlere gelir ve sonrasında da Bilecik'in adını duyurmak adına yükselir" dedi.

Öte yandan, 3. Lig D grubu ikinci haftasında Ağaköyspor takımıyla oynanacak müsabakanın Merkez İstasyon Sentetik Sahası'nda oynanacağı öğrenildi. - BİLECİK

Bilecikspor kadın futbol takımı oyuncuları kahvaltıda moral depoladı

Bilecikspor kadın futbol takımı oyuncuları kahvaltıda moral depoladı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kent Konseyi, Bilecik, Futbol, Spor, Haberler

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