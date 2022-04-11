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Bilecikspor adım adım şampiyonluğa gidiyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bilecikspor adım adım şampiyonluğa gidiyor

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubu 3'üncü hafta müsabakasında Bilecikspor farklı kazandı.

SÖĞÜT, BİLECİK (İHA) - Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubu 3'üncü hafta müsabakasında Bilecikspor farklı kazandı.

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubu 3'üncü hafta müsabakasında kent merkezinde faaliyet gösteren Bilecikspor ile 1299 Bilecikspor Kulübü bir araya geldi. Söğüt İlçe Stadı'ndan oynana maça iyi başlayan Bilecikspor maçın 12'inci dakikasında Ekrem Dal'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 31'inci dakikasında gelişen 1299 Bilecikspor Kulübü atağında Onur Keçeci durumu 1-1'e getiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Maçın ikinci yarısına tutuk bir futbolla başlayan 2 takım atak bile yapamadı. Bilecikspor antrenörü Hasan Kol hemen oyuna müdahale ederek, oyuncu değişliklerine gitti. Bu değişiklikler maçın 4'üncü dakikasında meyvesini verdi. Oyuna sonradan giren Eğit Tabak Bilecikspor'un 2'inci golünü kaydederek, durumu 2-1 getirdi. Maçın 85'inci dakikasında oyuna yine sonradan giren Nebi Aktürk durumu 3-1'e getiren golü kaydetti. Maçın 90'ıncı dakikasında Mustafa Koruyucu skoru 4-1'e getiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçında skoru oldu. Bilecikspor bu galibiyetle puanını 7'ye çıkararak, averajla liderliği yükseldi.

Gruptaki diğer müsabakalarda averajla ikinci sırada bulunan Söğütspor-1308 Osmaneli Belediyespor'u 2-0, Gölpazarı Belediyespor, Osmaneli Gençlerbirliğispor'u 2-0'lık skorla yendi. - BİLECİK

Bilecikspor adım adım şampiyonluğa gidiyor

Bilecikspor adım adım şampiyonluğa gidiyor

Bilecikspor adım adım şampiyonluğa gidiyor

Bilecikspor adım adım şampiyonluğa gidiyor

Bilecikspor adım adım şampiyonluğa gidiyor

Bilecikspor adım adım şampiyonluğa gidiyor

İhlas Haber Ajansı / Spor

Amatör Lig, Play Off, Bilecik, Söğüt, Spor, Haberler

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