Bilecikli Yüzücü Ali Çınar Bilgin Türkiye Finalinden Altın Madalyayla Döndü
Bilecikli genç yüzücü Ali Çınar Bilgin, Samsun'da düzenlenen 11 Yaş Yüzme Türkiye Finali'nde 50, 100 ve 200 metre kurbağalama yarışlarında A3 barajını geçerek üç altın madalya kazandı.
Başarılarını sürdüren Bilecikli yüzücü Ali Çınar Bilgin, son yarışından altın madalya ile döndü.
Samsun'da, düzenlenen 11 Yaş Yüzme Türkiye Finalinde Ali Çınar Bilgin; 50 metre kurbağalama, 100 metre kurbağalama, 200 metre kurbağalama yarışlarında A3 barajı geçerek altın madalya kazandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu ve antrenör Uğur Özdemir'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK