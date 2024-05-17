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Bilecikli Yüzme Sporcusu Altın ve Gümüş Madalya Kazandı

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Bilecikli yüzme sporcusu Ali Çınar Bilgin, Sakarya'da düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakalarında altın ve gümüş madalya kazandı.

Bilecik(İHA) –Bilecikli yüzme sporcusu hem altın hem de gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sakarya'da düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakalarında sporcu Ali Çınar Bilgin 11 yaş 200 metre kurbağalamada 2'inci olarak, 50 metre kurbağalamada ise bu sene yüzülmüş en iyi dereceyle 1'inci olarak finale çıkmaya hak kazandı. Başarılı sporcu Ali Çınar Bilgin hem altın hem de gümüş madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir sporcu ve antrenör Uğur Özdemir'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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