Bilecikli Taekwondocu Durmuş Enes Bağ Türkiye 3'üncüsü Oldu
Spor Haberleri
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Bilecikli taekwondocu Durmuş Enes Bağ, erkekler 172 santimetre boy kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Bilecikli taekwondocu Durmuş Enes Bağ Türkiye 3'üncüsü oldu.
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda katılan Bilecikli taekwondocu Durmuş Enes Bağ Türkiye 3'üncüsü oldu. Bağ, 172 santimetre boy kategorisinde erkekler Türkiye 3'üncü olurken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Sporcumuzu ve antrenörünü tebrik eder başarılarının devamını dileriz" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor