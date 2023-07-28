Bilecikli Taekwondocu Durmuş Enes Bağ Türkiye 3'üncüsü Oldu

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Bilecikli taekwondocu Durmuş Enes Bağ, erkekler 172 santimetre boy kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.