Bilecikli Sporcular Taekwondo Yarı Finallerinde Başarı Elde Etti

Bilecikli Sporcular Taekwondo Yarı Finallerinde Başarı Elde Etti
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Balıkesir'deki Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Yarı Finalleri'nde Bilecikli Ebrar Çakır 51 kilogramda Türkiye şampiyonu olurken, Elçin Berra Tuzsuz ise 37 kilogramda Türkiye 3'üncüsü oldu.

Balıkesir'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Yarı Finalleri'nde Bilecikli 2 sporcudan biri şampiyonluk, bir de 3'üncülük elde etti.

Balıkesir düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Yarı Finalleri müsabakaları kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 51 kilogramda mücadele eden Ebrar Çakır Türkiye şampiyon olurken, 37 kilogramda yarışan Elçin Berra Tuzsuz Türkiye 3'üncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuları tebrik ederek, " 51 kilogramda mücadele eden Ebrar Çakır Türkiye şampiyon olurken, sporcumuzu ve antrenör Fırat Bedir'i tebrik eder başarılarının devamını dileriz.37 kilogramda yarışan Elçin Berra Tuzsuz ise Türkiye 3'üncüsü olurken, sporcumuzu ve antrenör Hanife Yıldız'ı tebrik eder başarılarının devamını dileriz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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