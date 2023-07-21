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Bilecikli Sporcudan Gümüş ve Bronz Madalya

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Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Yarı Final Müsabakaları'nda Bilecikli sporcu Yağızalp Bilgin, bir gümüş bir de bronz madalya kazandı. Bilgin, 200 metre kurbağalama yarışında gümüş, 100 metre kurbağalama yarışında bronz madalya elde etti.

Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Yarı Final Müsabakaları'nda Bilecikli sporcudan bir gümüş bir de bronz madalya ile döndü.

Balıkesir'in ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Yarı Final Müsabakaları'nda Bilecikli sporcu Yağızalp Bilgin bir gümüş bir de bronz madalya ile döndü. Bilgin; 200 metre kurbağalama yarışında gümüş, 100 metre kurbağalama yarışında bronz madalya kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir başarılı sporcuyu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Balıkesir Spor Haberler

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