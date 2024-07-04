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Bilecikli sporcu Yağız Aldemir Türkiye 3'üncüsü oldu

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Bolu Gerede'de düzenlenen U15 Türkiye Şampiyonasında Bilecikli sporcu Yağız Aldemir, 61 kilogram sıkletinde bronz madalya kazandı.

Bilecikli sporcu Yağız Aldemir Türkiye 3'üncüsü olarak başarıya imza attı.

Bolu Gerede'de düzenlenen U15 Türkiye Şampiyonasında Bilecikli sporcu Yağız Aldemir 61 kilogram sıkletinde koparmada 72 kg, silmede 90 kg toplamda da 162 kilogram kaldırarak Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir sporcuyu ve antrenör Caner Özteke'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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