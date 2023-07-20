Bilecikli Sporcu Türkiye İkincisi Oldu

Sivas'ta düzenlenen Okullar Arası Gençler A Klasman Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Bilecikli sporcu Türkiye ikincisi olarak geri döndü. Başak Duman Türkiye ikinciliği ve madalyası ile döndü. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, başarılı sporcu ve antrenörünü tebrik etti.