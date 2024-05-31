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Bilecikli Sporcu Taekwondo Müsabakalarında Bronz Madalya Kazandı

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Ankara'da düzenlenen Yıldız Bayanlar Çoklu Taekwondo Avrupa Oyunları'nda Bilecikli sporcu İklim Metin 55 kilogramda müsabakada 3. olarak bronz madalya kazandı.

Bilecikli sporcu taekwondo müsabakalarında 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Ankara'da düzenlenen 37 ülke ve bin 600 sporcunun katıldığı Yıldız Bayanlar Çoklu Taekwondo Avrupa Oyunlarında Bilecikli sporcu İklim Metin 55 kilogramda katıldığı müsabakada 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir sporcuyu ve antrenör Hanife Yıldız'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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