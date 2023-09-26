Bilecikli Sporcu Sıla Durmaz Balkan Judo Şampiyonası'nda İkinci Oldu

Bilecikli sporcu Sıla Durmaz Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı.

Bosna Hersek'in Bihac kentinde düzenlenen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda gösterdiği başarı ile Sıla Durmaz 48 kilogramda oynayarak Balkan ikincisi oldu. Gümüş madalyasını alan Sıla Durmaz'a Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "İlimizin sevilen branşlarından biri olan judoda her geçen gün madalyalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda judoda bir balkan şampiyonluğu, bir balkan ikinciliği elde etmiştik. Bugün de Sıla Durmaz Balkan İkincisi olarak bizleri gururlandırdı. Verilen emeklerin ve yapılan antrenmanların karşılığını alıyoruz. Sporcularımızın böyle başarılara imza atması bizleri de mutlu ediyor. Tekrardan sporcumuz Sıla Durmaz'ı ve Antrenörü Serkan Can'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK