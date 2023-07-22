Bilecikli Sporcu Nisa Nur Bırni Milli Takım Seçmesine İsmini Yazdırdı

10. Uluslararası Türkiye Taekwondo Turnuvası'na katılan Bilecikli sporcu Nisa Nur Bırni, Milli Takım seçmesine ismini yazdırdı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından 40 ülkeden bin 500'e yakın sporcunun katılımıyla Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva dördüncü gün yapılan müsabakalarla sona erdi. Türkiye, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenen turnuvada 34 altın, 37 gümüş ve 73 bronz olmak üzere 144 madalya elde etti. Bilecikli sporcu Nisa Nur Bırni +68 kilogramda üçüncü olarak Milli Takım seçmesine ismini yazdırdı. - BİLECİK