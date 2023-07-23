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Bilecikli Sporcu Neslişah Ençok Turkish Open'da Üçüncü Oldu

Spor Haberleri

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda (Turkish Open) Bilecikli sporcu Neslişah Ençok üçüncü oldu. Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Ankara'nın Keçiören ilçesi Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 40 ülkeden bin 500 sporcu katıldı. Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenen turnuvada Bilecikli sporcu Neslişah Ençok üçüncü olarak, bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda (Turkish Open) Bilecikli sporcu Neslişah Ençok üçüncü oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Ankara'nın Keçiören ilçesi Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 40 ülkeden bin 500 sporcu katıldı. Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenen turnuvada Bilecikli sporcu Neslişah Ençok üçüncü olarak, bronz madalyanın sahibi oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Taha Akgül Türkiye Ankara Spor Spor Haberler

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