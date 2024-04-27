Bilecikli Sporcu Haticenur Göktaş Türkiye 3'üncüsü Olarak Milli Takıma Girdi

Bilecikli sporcu Haticenur Göktaş Türkiye 3'üncüsü olarak milli takıma girdi.

Kocaeli'nde düzenlenen Gençler Türkiye Judo Şampiyonasında 78 kilogramda yarışan Bilecikli sporcu Haticenur Göktaş Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Bilecikli sporcu milli takıma girmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu ve antrenörü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK