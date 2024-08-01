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Bilecikli Sporcu Ecem Uygun Atletizmde Türkiye 2'incisi Oldu

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Bilecikli sporcu Ecem Uygun, Konya'da düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Atletizm Türkiye Şampiyonasında 200 metre engelli koşusunda Türkiye 2'incisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Bilecikli sporcu Ecem Uygun, atletizmde Türkiye 2'incisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Konya'da düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Atletizm Türkiye Şampiyonasında 200 metre engelli koşusunda Bilecikli sporcu Ecem Uygun büyük bir başarıya imza attı. Ecem Uygun, şampiyonada Türkiye 2'incisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Uygun'u başarısı sonrası büyük bir guru yaşadıkları anlatan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yaptığı açıklamada "Genç sporcularımızın bu başarısı tesadüf değildir. Sistemli bir çalışmanın sonucu elde edildi. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Gelecekte daha büyük başarıya imza atacaklarına olan inancımız tam. Bilecik'in spor potansiyeli her geçen gün daha artıyor ve gençler bu başarıyla şehir spor haritasındaki yerini daha sağlamlaştırıyor" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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